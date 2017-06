Ibovespa fecha em baixa de 0,1% em dia de giro reduzido

São Paulo – O principal índice da Bovespa fechou a sessão de volume reduzido desta segunda-feira em leve baixa, com investidores evitando grandes apostas diante das incertezas políticas e na véspera do início do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que decidirá o futuro de Michel Temer na Presidência.

O Ibovespa caiu 0,1 por cento, a 62.450 pontos. O índice trocou de sinal algumas vezes ao longo do dia, caindo 0,8 por cento na mínima e subindo 0,46 na máxima.

O giro financeiro do pregão somou 5,6 bilhões de reais, abaixo da média diária do mês passado, de 9,565 bilhões de reais, e também inferior da média diária para o ano até sexta-feira, de 8,36 bilhões de reais.

A ansiedade com o cenário político inclui também o inquérito contra Temer no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeitas de corrupção, obstrução à Justiça e organização criminosa, depois da gravação de uma conversa do presidente com o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS.

A prisão do ex-deputado e ex-assessor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures, também gera cautela, diante de receios de ele que possa fazer acordo de delação premiada.

Simultaneamente, o mercado segue ainda atento ao andamento das reformas no Congresso. A expectativa é que a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado vote na terça a reforma trabalhista.

Destaques

– ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES caiu 7,02 por cento, após adiamento do julgamento pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do processo de fusão com a KROTON, que recuou 3,19 por cento.

– JBS ON teve baixa de 4,08 por cento. As ações têm tido volatilidade desde a delação de seus executivos.

– VALE PNA perdeu 1,65 por cento e VALE ON teve desvalorização de 1,08 por cento, na contramão dos contratos futuros do minério de ferro na China.

– PETROBRAS PN subiu 1 por cento e PETROBRAS ON avançou 1,75 por cento, mesmo em dia de queda dos preços do petróleo no mercado internacional. A empresa iniciou estudos para aderir ao Nível 2 de governança da Bovespa. Além disso, na sexta a empresa anunciou pré-pagamento de um bilhão de reais de Nota de Crédito à Exportação.

– SUZANO PAPEL E CELULOSE PNA subiu 3,17 por cento e FIBRIA ON avançou 2,29 por cento, em sessão de alta para o dólar frente ao real.

