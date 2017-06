São Paulo – O principal índice da Bovespa fechou em baixa nesta sexta-feira, com as ações da Petrobras entre as principais pressões negativas, com algum ajuste ao movimento de ADRs (recibos de ações nos Estados Unidos) na quinta-feira, quando o mercado acionário local esteve fechado.

Com base em dados preliminares, o Ibovespa fechou em queda de 0,38 por cento, a 61.690 pontos.

Na semana, o índice acumulou perda de 0,8 por cento.

O giro financeiro do pregão era de 5,96 bilhões de reais.