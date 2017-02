Ibovespa fecha em alta de 0,58% após dados dos EUA

São Paulo – O principal índice da Bovespa fechou esta sexta-feira em alta, amparado em dados do mercado de trabalho dos EUA e com os ganhos das ações de bancos privados compensando a pressão do setor de siderurgia e mineração, com destaque para forte queda da Vale.

O Ibovespa subiu 0,58 por cento, a 64.953 pontos, mas fechou a semana com perda de 1,63 por cento. O volume financeiro da sessão foi de 8,52 bilhões de reais.

O tom positivo nos negócios veio após a divulgação dos números do mercado de trabalho norte-americano, que mostraram abertura de 227 mil vagas em janeiro, maior ganho em quatro meses.

Mas a renda média por hora dos trabalhadores subiu menos que o esperado, aumentando a expectativa por maior cautela por parte do Federal Reserve para subir juros nos EUA.

No melhor momento do pregão, o Ibovespa subiu 1,2 por cento, após ter recuado 0,5 por cento na mínima do dia.

Entre os destaques positivos esteve a Tim, após a empresa divulgar o balanço do quarto trimestre.

No front político, a reeleição na véspera de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara dos Deputados foi vista como positiva para o avanço das assuntos de interesse do governo no Congresso Nacional, como a reforma previdenciária, mas os investidores seguem alertas à espera das delações da Lava Jato.

Destaques

– BRADESCO PN subiu 2,44 por cento, reagindo após ter perdido 3,7 por cento na véspera, após o balanço trimestral. ITAÚ UNIBANCOavançou 2,08 por cento.

– TIM PARTICIPAÇÕES subiu 4,38 por cento, liderando a ponta positiva do índice, após a empresa de telefonia divulgar seu resultado do 4º trimestre, com lucro líquido de 364 milhões de reais.

– CYRELA ganhou 3,73 por cento e MRV teve alta de 2,1 por cento, em meio à expectativa de mudanças no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) que devem ser anunciadas pelo governo na próxima semana.

– VALE PNA desabou 5,41 por cento e VALE ON recuou 6,28 por cento. O minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian caiu 5,4 por cento na volta dos negócios após os feriados do Ano Novo Lunar.

– BRASKEM PNA também figurou entre os destaques negativos do Ibovespa, com baixa de 3,81 por cento, após o jornal Valor Econômico publicar que a Petrobras contestou os termos do acordo que a petroquímica fechou com o governo dos EUA no âmbito da Operação Lava-Jato.

– KROTON caiu 2,76 por cento, enquanto ESTÁCIO cedeu 3,13 por cento. Nota técnica do Departamento de Estudos Econômicos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) afirmou que a fusão entre as duas empresas pode prejudicar a concorrência.