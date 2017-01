Ibovespa fecha com leve baixa, mas acumula alta de 2,3% na semana

São Paulo – Após quatro sessões de alta, o principal índice da Bovespa fechou esta sexta-feira em leve baixa, em meio à realização de lucros e com a Petrobras entre as influências negativas diante de recuo no preço do petróleo e maior aversão global a risco.

O Ibovespa caiu 0,24 por cento, a 66.033 pontos. Na mínima, o indicador chegou a recuar 0,47 por cento. O giro financeiro da sessão somou 6,4 bilhões de reais.

Na semana, o Ibovespa acumulou ganho de 2,3 por cento. Em 2017, a alta é de 9,6 por cento.

Segundo profissionais do mercado, com investidores menos propensos a assumir riscos, então alguns aproveitaram para embolsar parte dos lucros obtidos nos últimos dias.

“O mercado externo não ajudou, com o petróleo em baixa, feriado na China, bolsas em queda na Europa e nos EUA, então vimos um pouco de realização de lucros”, disse Luiz Roberto Monteiro, da corretora Renascença.

Ele atribuiu boa parte dos ganhos registrados até agora em 2017 à entrada de capital estrangeiro. “O investidor local está um pouco mais retraído, é o gringo que está colocando dinheiro”.

Segundo a BM&FBovespa, a entrada líquida de capital externo somou 4,8 bilhões de reais no ano até dia 24.

DESTAQUES

– USIMINAS PNA subiu 2,98 por cento e METALÚRGICA GERDAU PN ganhou 2,68 por cento. Na mesma direção, VALE PNA avançou 0,7 por cento, e VALE ON subiu 0,3 por cento, sustentando-se em previsões positivas para o balanço do quarto trimestre, previsto para 23 de fevereiro.

– PETROBRAS PN caiu 1,14 por cento, enquanto PETROBRAS ON recuou 1,78 por cento, em linha com a cotação internacional do petróleo. A companhia anunciou na véspera novo corte nos preços do diesel e da gasolina nas refinarias a partir desta sexta-feira.

– CCR ON perdeu 2,02 por cento, após a concessionária anunciar que conselho de administração aprovou uma oferta primária de 221,2 milhões de ações.

– BTG PACTUAL UNIT cedeu 2,06 por cento, apósafirmar que estuda os efeitos da negociação do Banco BTG Pactual e da BTG Pactual Participations. Ainda no setor financeiro, ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,52 por cento.

– BM&FBOVESPA subiu 0,38 por cento, após anunciar que o CME Group alienou sua posição integral em ações da bolsa brasileira.

– BANRISUL PNB, for a do Ibovespa, avançou 6,59 por cento, na esteira de especulações sobre uma possível privatização do banco gaúcho.

– MAGAZINE LUIZA ON perdeu 2,53 por cento, após notícia de que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) manteve cobranças fiscais contra a varejista que superam 100 milhões de reais, de acordo com o jornal Valor Econômico.

(Por Gabriela Mello)