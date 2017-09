Ibovespa está a 53% da sua pontuação máxima em dólares

O patamar recorde do Ibovespa, registrado na semana, não é tão recorde assim. Embora a pontuação tenha superado a de maio de 2008 (agora com 74.000 pontos), seu valor em dólares não chega a 53% do valor atingido no passado. Para especialistas, isso ocorre porque somente o valor nominal foi levado em conta. Mas se pensarmos em inflação e o valor do real em relação ao dólar, o patamar não é tão alto assim. Uma lembrança: em 2008, os Estados Unidos entravam em uma das piores crises econômicas da sua história.