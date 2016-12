Ibovespa confirma volta de Eletrobras ON para a carteira

São Paulo – A terceira e última prévia para a carteira do Ibovespa para o período de janeiro a abril de 2017 confirmou a inclusão das ações ordinárias da Eletrobras, sem a saída de nenhum papel, segundo informações da BM&FBovespa.

A inclusão havia sido antecipada na segunda prévia, divulgada em meados de dezembro, e trata-se do primeiro crescimento da carteira teórica do Ibovespa após nove quedas seguidas.

Com a entrada das ações da Eletrobras, a carteira do Ibovespa terá 59 ações ante 58 na carteira vigente, crescendo pela primeira vez desde o quadrimestre iniciado em janeiro de 2007, quando a carteira também era formada por 58 papéis.

As ações com maior peso na terceira prévia da carteira são as preferenciais do Itaú Unibanco, com 10,64 por cento, seguidas por Bradesco PN (7,666 por cento), Ambev ON (7,156 por cento), Petrobras PN (6,012) e Vale PNA (4,665 por cento).

Na carteira teórica anunciada para o período vigente válida até este pregão, as cinco ações de maior peso são Itaú Unibanco PN (10,594 por cento), Ambev ON (8,588 por cento), Bradesco PN (7,955 por cento), Petrobras PN (5,523 por cento) e Petrobras ON (4,268 por cento).

O peso das ações da Eletrobras nesta terceira prévia do Ibovespa para o período de janeiro a abril é de 0,598 por cento.