Ibovespa chega aos 72 mil pontos pela primeira vez em seis anos

São Paulo — O avanço no Produto Interno Bruto (PIB) levou euforia ao mercado nesta sexta-feira e fez com que o Ibovespa chegasse aos 72 mil pontos. Esse é o maior patamar alcançado pelo índice desde novembro de 2010, quando registrou 72.109 pontos.

De abril a junho deste ano, o PIB do Brasil cresceu 0,2% em relação aos primeiros três meses do ano. É a segunda alta trimestral seguida da economia brasileira, confirmando a trajetória de retomada.

“O mercado gostou bastante dos números, especialmente por ter sido surpreendido, já que a expectativa era de zero”, disse Alexandre Wolwacz, sócio-fundador do Grupo L&S.

Os dados de emprego nos Estados Unidos também influenciavam o movimento da bolsa hoje. Os números apresentados hoje mostraram uma forte desaceleração na criação de vagas por lá, o que corrobora a visão de que o Federal Reserve (banco central norte-americano) manterá um ritmo gradual na elevação de juros.

Entre os destaques de alta do dia estão as ações preferenciais da Usiminas, que chegaram a subir até 15,5% durante o pregão. Os papéis, cotados na casa dos 7 reais, eram impactados pela notícia de que a siderúrgica conquistou a dispensa definitiva da necessidade de fazer uma oferta de troca de dívida com credores, além da alta do minério de ferro. Na mesma direção estavam os papéis da Gerdau, da Metalúrgica Gerdau e da CSN, que subiam em torno de 6%.