Ibovespa cai pressionado por Vale em sessão de baixa liquidez

São Paulo – O principal índice da Bovespa operava em baixa nesta quinta-feira, tendo as ações da Vale entre as principais influências negativas enquanto Hypermarcas se destacava entre os papéis no azul, em mais uma sessão que tende a ser marcada por baixa liquidez antes das festas de fim de ano.

Às 11:51, o Ibovespa caía 0,44 por cento, a 57.391 pontos. O giro financeiro era de 933,7 milhões de reais.

A liquidez reduzida abre espaço para volatilidade, assim como ocorreu na véspera, quando o Ibovespa trocou de sinal algumas vezes e encerrou com ganhos apenas marginais.

As atenções neste pregão seguem voltadas para as medidas econômicas introduzidas pelo governo federal. Mais cedo, o presidente Michel Temer anunciou que os juros do cartão de crédito serão reduzidos em mais de 50 por cento e que haverá parcelamento daqueles que não pagaram, a taxas ainda mais inferiores.

Em mais uma tentativa de reanimar a economia, Temer comunicou ainda que os trabalhadores poderão sacar recursos integrais de contas inativas do Fundo de Garantida do Tempo de Serviço (FGTS), com potencial para injetar 30 bilhões de reais na economia.

Destaques

– Vale PNA caía 2,79 por cento e Vale ON perdia 2,57 por cento em dia marcado pelo enfraquecimento dos preços do minério de ferro na China.

– Gerdau PN recuava 1,02 por cento, enquanto CSN cedia 1,53 por cento, também influenciadas pela baixa nas cotações do minério e do aço na China.

– Petrobras PN tinha desvalorização de 0,63 por cento e Petrobras ON recuava 0,48 por cento, pegando carona no declínio dos preços do petróleo no mercado internacional. As perdas são contidas pela notícia de que a estatal firmou acordo de 2,2 bilhões de dólares com a francesa Total.

– Hypermarcas ON subia 2,69 por cento, registrando o melhor desempenho entre os papéis listados no Ibovespa, após a Reuters noticiar que a empresa de produtos farmacêuticos decidiu vender a divisão de fraldas para a belga Ontex por cerca de 1 bilhão de reais. As duas empresas confirmaram as negociações, mas dizem que nenhum acordo foi fechado ainda.

– Cemig PN tinha ganho de 0,82 por cento. Na véspera, o conselho de administração da elétrica anunciou a eleição de Bernardo Salomão como novo diretor-presidente, em substituição a Mauro Borges, que foi destituído, confirmando informação antecipada pela Reuters.