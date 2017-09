Ibovespa bate recorde histórico e chega aos 74 mil pontos

São Paulo — A bolsa brasileira opera em alta nesta segunda-feira, influenciada pelo otimismo externo e pela volta das expectativas em relação à aprovação da reforma da Previdência e por novos detalhes dos planos de privatização. Às 14h15, o Ibovespa registrava ganhos de 2%, a 74.554 pontos.

Mais cedo, por volta das 10h32, o índice superou sua máxima histórica de 773.920 pontos, registrados no intradia do dia 29 de maio de 2008. Na sexta-feira, antes de desabar, o índice bateu a máxima histórica de fechamento, de 73.516 pontos.

Entre os destaques de alta, estavam as ações da Eletrobras, que registravam alta de quase 8% no mesmo horário. A Vale e as siderúrgicas também apresentavam ganhos de mais de 5%, acompanhando a alta de 0,68% do minério de ferro na China.

Na ponta negativa, o destaque era a Fibria, que caía 0,67%. Os papéis são impactados pela desvalorização do dólar frente ao real. Durante o dia, a moeda norte-americana chegou a ser negociada por menos de 3,09%, dando sequência à tendência de depreciação observada nos últimos dias.