Ibovespa abre em alta com Hypermarcas e bancos em destaque

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista operava em território positivo nesta sexta-feira, tendo as ações da Hypermarcas e de bancos entre os maiores ganhos da última sessão antes do Natal, que tende a ter volume reduzido.

Às 11:25, o Ibovespa subia 0,63 por cento, a 57.615 pontos. O giro financeiro era de 625,3 milhões de reais.

“2017 tende a ser de muita volatilidade e investidores preferem não correr o risco de tomar posição firme nesta época do ano”, escreveram analistas da corretora Lerosa Investimentos em nota a clientes.

As ações de bancos ajudavam a sustentar o Ibovespa no azul, dado o peso do setor em sua composição. Itaú Unibanco avançava 2,02 por cento, enquanto Bradesco PN tinha valorização de 1,94 por cento.

A Hypermarcas subia 3,02 por cento, liderando os ganhos do Ibovespa, após a empresa confirmar a venda da unidade de produtos descartáveis para belga Ontex por 1 bilhão de reais.

As ações da Cemig avançavam 1,35 por cento, tendo no radar a liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que mantém a empresa no controle da Usina Hidrelétrica de Miranda, em Minas Gerais, até a conclusão do julgamento de mandado de segurança ajuizado pela empresa.

Na ponta negativa, as ações PNA da Braskem eram destaque, com queda de 4,62 por cento, mantendo a tendência de baixa da véspera.