IBM lucra menos e provoca dor de cabeça de US$ 600 mi em Buffett

São Paulo — As ações da IBM desabam nesta quarta-feira, depois de a gigante anunciar uma queda de 13% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2017. Por volta das 14h, os papéis da IBM registravam queda de quase 5% e eram negociados por pouco mais de 161 dólares cada um.

Nenhum dos investidores da companhia sentiu mais o impacto desta queda do que Warren Buffett. É que, há anos, a IBM é uma das queridinhas da carteira do Oráculo de Omaha. Até meados de 2016, inclusive, as ações da companhia eram as únicas do setor de tecnologia no portfólio de Buffett.

De acordo com os últimos documentos enviados ao órgão que controla o mercado de capitais dos Estados Unidos, o mega-investidor é dono de 81,2 milhões de ações, o que corresponde a quase 9% da companhia. Com o recuo registrado hoje, de mais de 8 dólares no preço dos papéis, estima-se que Buffett tenha perdido mais de 600 milhões de dólares.

Resultados

As receitas da IBM caíram pelo 20° trimestre consecutivo e chegaram a 18,16 bilhões de dólares — 2,8% a menos no mesmo período do ano anterior. Já o lucro líquido caiu para 1,75 bilhão de dólares, ante os 2,01 bilhões registrados no primeiro trimestre de 2016. A queda, segundo a IBM, ocorreu devido à redução da demanda por serviços de tecnologia.