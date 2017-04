IBM faz S&P 500 e Dow Jones recuar; Nasdaq avança

Nova York – O S&P 500 e o Dow recuaram e o Nasdaq avançou nesta quarta-feira, com investidores digerindo a última rodada de balanços, enquanto a queda no preço do petróleo pesou no setor de energia.

O índice Dow Jones caiu 0,58 por cento, a 20.404 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,17 por cento, a 2.338 pontos. O Nasdaq avançou 0,23 por cento, a 5.863 pontos.

A ação da IBM recuou 4,9 por cento, após a empresa informar queda maior do que a esperada na receita pela primeira vez em cinco trimestres. O papel teve maior influência na queda do S&P e do Dow Jones.

O setor de energia caiu 1,4 por cento, para o seu quinto recuo em seis sessões, com os preços do petróleo caindo quase 4 por cento.

Os dados dos Estados Unidos mostraram alta inesperada nos estoques de gasolina e um declínio menor do que o esperado nos estoques de petróleo brutos totais, o que levou o preço do petróleo no país para baixo da marca de 52 dólares o barril pela primeira vez em duas semanas.

“Certamente o petróleo tem caído por alguns dias e isso vem colocando alguma pressão “, disse Peter Jankovskis, codiretor de investimentos da OakBrook Investments LLC em Lisle, em Illinois.

A ação do Morgan Stanley subiu 2 por cento após a divulgação de uma alta no lucro trimestral, compensando um fraco balanço do Goldman Sachs na terça-feira.

Das 57 empresas do S&P 500 que reportaram ganhos até a manhã de quarta-feira, 75,4 por cento superaram as expectativas, segundo dados da Thomson Reuters, acima da média de 71 por cento dos últimos quatro trimestres.