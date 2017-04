Hypermarcas dispara com suposto interesse de 3 estrangeiros

São Paulo — As ações da Hypermarcas disparavam nesta segunda feira com a notícia de que três compradores estrangeiros estariam interessados na companhia.

De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo, João Alves de Queiroz Filho, dono da empresa, teria na sua mesa três propostas do exterior para a venda da companhia. A Hypermarcas não comentou.

Por volta das 10h30, as ações ordinárias da empresa subiam 3,4% e eram negociadas a pouco mais de 30 reais. Na máxima do dia, os papéis tinham alta de quase 5%.

Nos últimos dois anos, a Hypermarcas reestruturou seu potfólio com a venda da unidade de cosméticos, de preservativos e, mais recentemente, de fraldas descartáveis. O objetivo, como diz a empresa em fato relevante de dezembro de 2016, era “se tornar uma empresa farmacêutica pura.”