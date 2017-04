São Paulo – O conselho de administração da Itaúsa elegeu, em reunião realizada no dia 19 de abril, Henri Penchas como presidente do colegiado, e Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela como vice-presidentes.

Os mandatos vão até 2018. De acordo com o site de relações com investidores da empresa, o presidente anterior do conselho de administração era Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Henri Penchas ocupava a função de conselheiro efetivo.