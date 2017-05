Grupo vietnamita de jogos online VNG avalia possível IPO nos EUA

Hanói – A empresa vietnamita de jogos online e mensagens VNG disse nesta terça-feira que assinou acordo preliminar com a operadora de bolsa de valores Nasdaq para explorar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

O acordo, por meio do qual a Nasdaq pode ajudar a VNG a se preparar para uma listagem de ações, foi assinado durante uma visita do primeiro-ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, aos Estados Unidos, a primeira de um líder do Sudeste Asiático desde que Donald Trump assumiu a presidência norte-americana.

Fundada em 2004, a VNG fornece aplicativos para jogos online, serviço de streaming de músicas e mensagens. O comunicado da empresa não cita detalhes sobre os planos de IPO e a VNG não estava disponível para comentar.

Com 93 milhões de habitantes, o Vietnã tem dado suporte a companhias e startups de tecnologia, em um esforço para depender menos de indústrias menos sofisticadas e mão-de-obra barata.

Outras empresas vietnamitas estão de olho em um possível IPO, incluindo a VietJet, cujo valor de mercado é de 1,7 bilhão de dólares.