Ex-dono da Estácio estuda IPO após recomprar Pueri Domus

São Paulo – O Grupo SEB do Brasil pode buscar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) depois de recomprar os sistemas de ensino Pueri Domus da britânica Pearson, a fim de financiar o crescimento dos negócios em escolas privadas de alto padrão, disse nesta segunda-feira o presidente da empresa, Chaim Zaher.

Mais cedo nesta segunda-feira, a SEB anunciou a compra da divisão de sistemas de ensino Pueri Domus da Pearson por valor não revelado, sete anos após tê-la vendido para o grupo britânico junto com outros três sistemas de ensino por cerca de 500 milhões de dólares.

Zaher, que começou como vendedor ambulante e se tornou um dos investidores mais proeminentes do país na área de educação, disse à Reuters que a recompra do Pueri Domus deve ajudar a fortalecer a estratégia da SEB de ganhar participação de mercado em escolas de alto padrão.

O anúncio foi feito seis meses após o executivo vender sua participação no grupo de educação superior Estácio Participações para a rival Kroton Educacional. Na época, Zaher sugeriu que buscaria crescer em outros segmentos na área de educação no país.

Uma oferta pública inicial de ações deve ajudar o Grupo SEB a acelerar os planos de intensificar as aquisições em escolas privadas fora do Brasil, acrescentou Zaher, sem especificar os países ou os tipos de negócios sob sua mira.

A primeira das compras pode acontecer ainda em fevereiro, alertou o executivo, sem entrar em detalhes.

O IPO do Grupo SEB pode ocorrer já no próximo ano, de acordo com Zaher. Com 45 mil estudantes matriculados, a receita total da empresa somou cerca de 500 milhões de reais (160 milhões de dólares) no ano passado, informou o presidente da companhia.

“Já estamos crescendo no exterior e queremos consolidar nossas operações lá fora”, disse Zaher em entrevista por telefone.

“A educação básica pode liderar a próxima onda de investimentos no setor, e eu acho que há demanda entre os investidores para esse tipo de negócio.”

Palo Alto

O Grupo SEB possui 40 escolas particulares, algumas delas bilíngues, que atendem estudantes de classe média-alta. A empresa também tem um colégio em Palo Alto, na Califórnia.

A estratégia de Zaher ressalta como investidores no setor de educação no Brasil tentam buscar segmentos de negócios em que a concentração de mercado é ainda muito fragmentada e as mensalidades aumentam em linha com a renda.

Os outros três sistemas de ensino que Zaher e seus sócios venderam para Pearson sete anos atrás continuarão sob o controle da companhia britânica.

Zaher afirmou que o Grupo SEB renovou os contratos de franquia com a Pearson relativos ao uso dos três sistemas.