Grupo de telecomunicações Unicom impulsiona mercados chineses

Xangai/Tóquio – As bolsas da China avançaram nesta segunda-feira, impulsionados por forte alta no grupo de telecomunicações China Unicom depois que o regulador da bolsa do país aprovou plano de reforma da estrutura de capital da empresa.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,45 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,57 por cento.

A China Unicom Network Communications Ltd, uma unidade da China Unicom listada no índice de Xangai, avançou o limite diário de 10 por cento. Suas ações estavam suspensas desde o dia 5 de abril.

A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China disse no domingo que trataria como “um caso excepcional” o plano da China Unicom Network Communications de buscar mais de uma dúzia de grandes investidores para financiamento, incluindo o Alibaba Group, Tencent Holdings e Baidu.

Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha variação positiva de 0,02 por cento às 7:38 (horário de Brasília).

Os investidores ainda não estão convencidos sobre a capacidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cumprir sua agenda econômica, mesmo com a demissão de seu polêmico estrategista político, Steve Bannon, aumentando a expectativa de algum progresso.

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,40 por cento, a 19.393 pontos.

. Em Hong Kong o índice Hang Seng subiu 0,40 por cento, a 27.154 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,57 por cento, a 3.287 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,45 por cento, a 3.741 pontos.

. Em Seul, o índice Kospi teve desvalorização de 0,14 por cento, a 2.355 pontos.

. Em Taiwan, o índice Taiex registrou alta de 0,05 por cento, a 10.326 pontos.

. Em Singapura, o índice Straits Times desvalorizou-se 0,15 por cento, a 3.246 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,37 por cento, a 5.725 pontos.