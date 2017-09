Giro médio diário da Bovespa sobe 37,7% em agosto

São Paulo – O volume financeiro médio diário da Bovespa interrompeu dois meses de queda em agosto e subiu 37,7 por cento ante julho, a maior alta desde novembro do ano passado, diante da melhora no cenário político local e ambiente externo favorável.

No mês passado, o giro médio diário somou 8,76 bilhões de reais, segundo dados da B3 divulgados nesta sexta-feira, o terceiro maior volume médio diário do ano. Em relação a agosto do ano passado, houve alta de 19,7 por cento.

O número diário médio de negócios em agosto subiu 21,9 por cento na comparação mensal, a 962.557 transações, após ter caído 6,2 por cento em julho. Na comparação com agosto do ano passado, a alta foi de 13,46 por cento.

O Ibovespa subiu pelo terceiro mês seguido em agosto, acumulando alta de 7,46 por cento no mês, a maior valorização mensal desde outubro do ano passado. Nos três meses, o ganho do índice foi de 12,95 por cento, enquanto no ano, a alta acumulada é de 17,6 por cento.

Em agosto até dia 30 os estrangeiros responderam por 46,6 por cento do volume. A fatia de investidores institucionais foi de 28,8 por cento, enquanto as pessoas físicas contabilizaram 18,5 por cento do giro. Em julho, essas fatias tinham sido de 46,9, 27,8 e 19 por cento, respectivamente.

O saldo de capital externo em agosto até dia 30 era positivo em 3,221 bilhões de reais, após ter fechado julho com resultado positivo em 3,1 bilhões de reais.