Futuros do minério de ferro voltam a cair e perdem 5% na semana

Manila – Os contratos futuros do minério de ferro caíram novamente nesta sexta-feira, encerrando a semana com cerca de 5 por cento de queda em meio a uma pressão causada por uma ampla oferta na China e uma queda nos preços do aço.

O contrato mais ativo do minério de ferro na bolsa de Dalian fechou em queda de 0,7 por cento, a 454 iuanes (66 dólares) por tonelada.

Os estoques de minério de ferro nos portos chineses alcançaram 136 milhões de toneladas na semana passada, maior nível desde 2004, segundo a consultoria SteelHome.

A BMI Research cortou suas estimativas de preço para o minério de ferro para 65 dólares em 2017, ante 70 dólares anteriormente. Para 2018, a projeção agora é de 50 dólares, ante 55 dólares antes.

“O apoio fiscal do governo chinês aos setores de infraestrutura e construção deverá esfriar mais cedo em 2017 do que esperávamos anteriormente”, disse a BMI.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai caiu 0,4 por cento, a 3.240 iuanes por tonelada, no quarto dia consecutivo de retração.