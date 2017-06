Futuros do minério de ferro na China se recuperam após 6 quedas

Manila – Os futuros do minério de ferro na China subiram quase 2 por cento nesta sexta-feira, encerrando uma sequência de queda de seis dias, embora as perspectivas para a matéria-prima para a produção de aço permaneçam desanimadoras em meio à ampla oferta.

Os preços mais fracos do aço também limitaram os ganhos no minério de ferro, com os futuros do vergalhão de aço em Xangai registrando queda pela sétima sessão consecutiva.

O contrato mais ativo do minério de ferro na bolsa de Dalian fechou em alta de 1,9 por cento, a 429,50 iuanes (63 dólares) por tonelada.

O contrato tocou uma mínima de seis meses de 415 iuanes na quinta-feira e recuou mais de 5 por cento na semana até agora.

“A demanda por reabastecimento também foi moderada por relatos de que várias usinas siderúrgicas chinesas estavam revendendo as cargas de minério de ferro adquiridas por meio de contratos de longo prazo”, disse o analista do Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar, em nota.

“Os elevados estoques de portos chineses também pesaram sobre os preços.”

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai caiu 2,2 por cento, para 3.026 iuanes por tonelada nesta sexta-feira, marcando o sétimo dia consecutivo de queda.

No mercado físico, o minério de ferro na China subiu mais de 3 por cen para 57,79 dólares por toneladas.