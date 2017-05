Futuros do minério de ferro e aço sobem na China

Manila – Os futuros do minério de ferro e do aço na China subiram nesta terça-feira, mas os ganhos foram limitados por preocupações com a abundante oferta e com o lento crescimento da demanda no país, maior consumidor global de ambas as commodities.

Mas o otimismo quanto ao futuro ganhou algum apoio com as promessas do presidente chinês, Xi Jinping, de um plano de 124 bilhões de dólares com o objetivo de expandir investimentos na Ásia, África e Europa e impulsionar a demanda por matérias-primas como o aço.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço fechou em alta de 0,6 por cento, a 2.999 iuanes (435 dólares) por tonelada, após tocar mínima de uma semana de 2.925 iuanes na segunda-feira.

O minério de ferro na bolsa de Dalian subiu 1,5 por cento, para 461 iuanes a tonelada, após tocar mínima em quatro meses de 442,50 iuanes na segunda-feira.

Segundo operadores, o consumo de aço não está tão forte quanto muitos no mercado esperavam, o que tem levado os estoques de minério de ferro nos portos da China ao maior nível em 13 anos.

Os estoques de minério de ferro importado em 46 portos chineses somavam 134,25 toneladas em 12 de maio, alta de 2,3 milhões ante a semana anterior e maior volume desde que a consultoria SteelHome começou a compilar os dados, em 2004.