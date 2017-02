Futuros do aço e do minério de ferro despencam na China

Manila – Os contratos futuros do aço e do minério de ferro negociados na China registraram queda acentuada nesta sexta-feira, após o banco central do país elevar inesperadamente as taxas de juros de curto prazo, assustando os mercados no primeiro dia depois de uma semana de feriados pelo Ano Novo Lunar.

Embora as altas dos juros tenham sido modestas, elas reforçam as visões de que as autoridades chinesas têm a intenção de conter a saída de capital e também os riscos ao sistema financeiro desencadeados por anos de estímulo alimentado pela dívida.

Além de commodities, incluindo cobre e borracha, investidores chineses também venderam ações.

O contrato do vergalhão de aço mais ativo da Bolsa de Futuros de Xangai fechou em queda de 6,8 por cento, a 3.133 iuanes (453 dólares) a tonelada.

O minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian caiu 5,4 por cento, a 611,50 iuanes por tonelada.

A negociação no mercado físico foi lenta, com participantes ainda em “modo de férias”, disse um operador de Xangai.