Futuros do aço atingem máxima em 9 semanas na China

Manila – Os contratos futuros do aço na China chegaram a subir mais de 6 por cento nesta segunda-feira, para o maior nível desde março, reforçando ganhos da semana passada por preocupações com uma menor oferta conforme Pequim mantém uma campanha para fechar as usinas mais poluentes.

A cidade de Tangshan, na província de Hebei, maior região produtora de aço da China, anunciou mais cedo neste mês esforços para suspender e multar usinas que falhem em atender padrões exigidos para emissões. A campanha iniciou em 9 de maio e vai até o final do mês.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai chegou a subir 6,3 por cento, para 3.385 iuanes (491 dólares) por tonelada, maior nível desde 20 de março. O produto fechou com alta de 4,9 por cento, a 3.342 iuanes.

O minério de ferro subiu embalado pelo aço, com o contrato mais negociado na bolsa de Dalian fechando em alta de 4,2 por cento, a 494 iuanes. O contrato chegou a tocar 501 iuanes por tonelada, maior nível desde 4 de maio.

No mercado físico, o minério subiu 0,8 por cento, para 63,19 dólares por tonelada, nesta segunda-feira.