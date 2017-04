Frappuccino Unicórnio tem ajudado a Starbucks na bolsa

São Paulo – As ações da Starbucks acumulam ganhos de 10% desde início do ano. E os papéis podem se valorizar ainda mais. É o que afirma um relatório divulgado pelo UBS na última segunda-feira.

O banco elevou a recomendação das ações e apontou preço-alvo de 70 dólares por papel. Atualmente, as ações da companhia são comercializadas na casa dos 61 dólares.

O otimismo com as ações da companhia se deve ao lançamento de novas bebidas, como o Frappuccino Unicórnio, lançado na última semana nos Estados Unidos, México e Canadá, além do crescimento das vendas de alimentos nas lojas.

Sobre as novas bebidas, o analista que assina o relatório, Dennis Geiger, apontou que a bebida lançada foi um fenômeno nas redes sociais, com mais de 180 mil visualizações no Instagram em uma semana, o que ajudou na venda nas lojas.

Em relação ao aumento da venda de alimentos, o relatório afirma que hoje este setor representa 20% da receita do Starbucks e a perspectiva é que chegue em 25% nos próximos cinco anos.

Geiger vê várias oportunidades para o aumento das vendas de alimentos, incluindo os saudáveis ​​ preparados diariamente, como a salada e sanduíches.