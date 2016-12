Francesa Lactalis faz proposta para fechar capital da Parmalat

Milão – A francesa Lactalis, maior empresa de lácteos do mundo, informou nesta terça-feira que está lançando uma oferta para comprar as ações da Parmalat que ainda não detém por 2,80 euros o papel, a fim de fechar o capital do grupo italiano na bolsa de Milão.

Em comunicado, a Sofil – veículo de investimento da família Besnier, que controla a Lactalis – informou que a proposta visa à aquisição de uma fatia de 12,26 por cento da Parmalat.

Segundo o documento, o preço oferecido inclui um prêmio de 8,5 por cento em relação ao patamar de fechamento dos papéis da Parmalat em 23 de dezembro.