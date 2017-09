Fôlego para Temer e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Fachin decide que envio de denúncia à Câmara aguardará análise do STF. O ministro resolveu aguardar a análise no plenário do STF de uma questão de ordem que discute se o andamento da denúncia deve ser suspenso enquanto não forem esclarecidos problemas na delação da JBS.

Fachin decreta prisão preventiva de Joesley e Saud. Janot havia pedido que as prisões temporárias de Joesley e Saud fossem convertidas em preventivas, tornando o tempo de detenção indeterminado.

Governo abre mão de R$ 283 bi em incentivos fiscais no Orçamento de 2018. A projeção da Receita Federal mostra que o valor é maior do que o rombo fiscal do próximo ano, cuja meta foi fixada em um déficit de até R$ 159 bilhões.

Explosão em metrô de Londres deixa vários feridos. O incidente ocorreu na linha District Line da capital britânica e é visto pela polícia como um ato de terrorismo.

Receita libera 4º lote de restituição do Imposto de Renda. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016 e pode ser consultado no site da Receita Federal.

Despesas superam inflação no 1º semestre em 16 estados. Segundo o Valor, os relatórios fiscais mostram piora em relação ao fim do primeiro quadrimestre, quando 11 dos 20 estados submetidos ao teto de gastos tinham despesas crescendo acima da inflação.

Política e mundo

Janot denuncia Temer por obstrução e organização criminosa. Além de Temer, outras oito pessoas também foram denunciadas por Janot. Entre elas, está o empresário Joesley Batista, do grupo J&F, Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, e o ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência).

Janot faz “marcha irresponsável” para encobrir falhas, diz Planalto. A nota afirma que a denúncia é “recheada de absurdos” e baseadas em depoimentos “falsos e mentirosos”.

Decisão sobre candidatura de Lula sai em dezembro. Segundo apurou o Valor, o PT considera três alternativas para o caso de o ex-presidente não poder disputar as eleições: promover o voto nulo, escolher outro candidato dentro de suas fileiras ou apoiar uma sigla de esquerda aliada.

Coreia do Norte lança novo míssil e Japão diz que sobrevoou o país. O míssil não identificado atingiu uma altitude de cerca de 770 km e voou 3.700 km, de acordo com as Forças Armadas da Coreia do Sul – o suficiente para chegar ao território dos EUA no Pacífico, Guam

Mercosul quer acordo para abrir contas públicas até fim do ano. Segundo destaca o Valor, a promessa do Brasil e da Argentina é de concluir a negociação até dezembro.

Enquanto você desligou…

Governo paulista suspende privatização da Cesp. A empresa opera três hidrelétricas no Estado de São Paulo, maior mercado consumidor de energia do Brasil, mas o movimento entre potenciais interessados estava sendo pequeno.

Braskem assina acordo para encerrar ação coletiva nos EUA. O acordo prevê o pagamento pela Braskem de 10 milhões de dólares para encerrar todas as demandas dos detentores de ADRs da empresa.

Acordo com credores da Oi deve ocorrer na véspera de assembleia. Segundo o presidente da Oi, credores e acionistas mantêm discussão sobre participação de cada um no capital da empresa após o plano de recuperação.

Nestlé compra Blue Bottle, de café de alta qualidade. A companhia anunciou a compra de uma participação de 68 por cento da Blue Bottle nesta quinta-feira. O preço ficou em torno de 425 milhões de dólares, segundo uma fonte .

Petrobras apresenta proposta de reajuste salarial de 1,73%. A empresa apresentou a possibilidade de empregados do regime flexível ou fixo optarem pela redução de cinco para quatro dias trabalhados por semana.

Google é processada por pagar menos a mulheres que a homens. No processo, três mulheres acusam a Google de “discriminação sistêmica e profunda no pagamento e na promoção das funcionárias mulheres”.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, o Estados Unidos divulga as vendas no varejo de agosto.