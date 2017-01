Fibria confirma emissão de US$ 700 mi com vencimento em 10 anos

São Paulo – A Fibria confirmou em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a emissão no mercado internacional de títulos (notes) de green bonds no valor de US$ 700 milhões, com vencimento de 10 anos. A informação havia sido antecipada pelo Broadcast na tarde desta quarta-feira, 11.

O cupom da emissão foi de 5,50% ao ano e a liquidação está prevista para 17 de janeiro de 2017, com vencimento em janeiro de 2027.

Segundo o comunicado da Fibria, a emissão está em linha com a estratégia de fortalecimento da sua posição de caixa, considerando as condições favoráveis de mercado.

“Os recursos líquidos obtidos com a emissão das notes serão utilizados para investimentos em projetos com benefícios ambientais que contribuem para o alcance das metas de longo prazo de sustentabilidade da companhia”, informou a empresa.

Em julho de 2016, a Suzano, concorrente da Fibria no mercado de celulose, já havia captado US$ 500 milhões em green bonds, com taxa de 5,75%.