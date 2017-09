Fabricante do Angry Birds planeja IPO para acelerar crescimento

Helsinque – A Rovio Entertainment, fabricante do jogo “Angry Birds“, está levando adiante uma aguardada oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com o objetivo de ajudar a financiar novos jogos e acordos, em uma indústria que está se consolidando, disse a empresa nesta terça-feira.

A empresa finlandesa disse que arrecadaria cerca de 30 milhões de euros vendendo novas ações, enquanto os investidores existentes – que incluem o tio do co-fundador da empresa, bem como as empresas de capital de risco Accel Partners e Atomico – também venderiam uma quantidade não revelada de sua participação no negócio.

A Rovio, cujos jogos foram baixados 3,7 bilhões de vezes em junho, recusou colocar um valor estimado na empresa, que algumas reportagens projetam que poderia chegar a 2 bilhões de dólares.

A Rovio passou por um rápido crescimento após o lançamento do primeiro “Angry Birds”, em 2009, nos quais os jogadores usam um estilingue para atacar porcos que roubam ovos de pássaros, já que a empresa cobrava sua popularidade ao licenciar a marca para uso em brinquedos e roupas.

No entanto, a companhia foi lenta em responder à mudança para jogos gratuitos que obtêm receita com compras dentro do aplicativo e publicidade. Em 2015, registrou prejuízo e demitiu um terço da equipe.

Mas em 2016, o lançamento do filme “Angry Birds” em 3D, junto com novos jogos, reviveram a marca e ajudaram na recuperação das vendas.

No primeiro semestre deste ano, as vendas quase dobraram em relação ao mesmo período do ano anterior para 153 milhões de euros, enquanto o lucro principal aumentou para 42 milhões de euros, de 11 milhões de euros um ano atrás.

A empresa disse que esperava que as vendas e o lucro aumentassem significativamente em 2017 como um todo.