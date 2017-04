Euro segue forte contra o dólar com confiança sobre França

Londres – O euro avançava nesta terça-feira para alcançar novamente a máxima de cinco meses vista no dia anterior depois de registrar a maior alta diária desde junho, diante da crescente confiança de que Emmanuel Macron irá derrotar a rival de extrema-direita Marine Le Pen no segundo turno da eleição presidencial francesa.

O centrista Macron venceu o primeiro turno no domingo e levou o euro acima de 1,09 dólar já que os investidores voltaram-se para as pesquisas de opinião mostrando que Macron vai derrotar Le Pen –que ameaçou tirar a França da zona do euro –no segundo turno em 7 de maio.

Às 8h15 (horário de Brasília), o euro subia 0,13 por cento, a 1,0881 dólar, contra máxima de 1,0940 dólar atingida após o resultado da eleição no domingo, e depois de avançar 1,4 por cento na segunda-feira.

O fato de as pesquisas –que haviam sido criticadas por falharem em prever o referendo do ano passado sobre o Brexit e Donald Trump –terem previsto o resultado de domingo aumentou a confiança na projeção de que Macron vencerá o segundo o turno, com uma margem de 20 pontos percentuais ou mais.

Essa confiança significa que a precificação do risco político está sendo retirada do euro antes do segundo turno, com a volatilidade implícita –uma opção usada para fazer hedge contra grandes variações futuras de preços –caindo com força.

Apesar dos ganhos contra a maioria das principais moedas, o índice do dólar –que é fortemente exposto ao euro– recuava 0,05 por cento, para 99,043.