Euro salta ante o dólar com menores preocupações sobre a França

Londres – O euro saltava ante o dólar após o primeiro turno da eleição presidencial francesa ficar em linha com as pesquisas de opinião, acalmando as preocupações do mercado sobre outro choque político sistêmico no segundo turno no próximo mês.

Medidas de volatilidade esperada do euro –que chegaram aos níveis mais altos em um ano antes da eleição –voltaram a níveis relativamente normais em torno de 8,5 por cento, indicando redução da preocupação em relação às chances da nacionalista Marine Le Pen, que é contrária à União Europeia.

O euro chegou a avançar 2 por cento após as indicações iniciais de que a votação deu a vitória ao centrista Emmanuel Macron, como previsto durante semanas.

As mesmas pesquisas mostram Macron derrotando Le Pen por cerca de 30 pontos percentuais daqui a duas semanas, e isso permitirá que os players do mercado que fizeram hedge ou desistiram de seus ativos da zona do euro voltem a comprar.

Mas com a moeda única reduzindo a alta a 1 por cento nos primeiros negócios do pregão europeu, passou a haver incerteza sobre se o euro subirá mais com a chegada de investidores de fundos dos Estado Unidos mais tarde no dia.

“Eu gostaria de pensar que o euro poderia subir mais 1 por cento. O patamar de 1,10 dólar parece muito importante para o euro. A questão é se há hedges que precisam ser cobertos, e então o euro pode ainda subir mais um pouco”, disse Richard Benson, co-chefe de investimento de portfóliodo fundo cambial Millennium Global.

Às 7:07 (horário de Brasília), o euro avançava 1,31 por cento, a 1,0866 dólar, contra fechamento na sexta-feira de 1,0837 dólar.

Com os mercados de forma geral mais confortáveis com o resultado da eleição, a forte saída de dinheiro da segurança do iene foi mais acentuada. A moeda japonesa chegou a cair 2 por cento contra o euro e mais de 1 por cento contra o dólar.

O dólar era negociado com alta de 1,07 por cento ante a moeda japonesa, a 110,27 ienes. Já o índice do dólar contra uma cesta de moedas perdia 0,99 por cento, a 98,988.