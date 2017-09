Estrangeiros já trouxeram R$ 4,375 bi para a bolsa em setembro

Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Por Angelo Pavini, da Arena do Pavini

O saldo de investimentos estrangeiros em ações na bolsa de valores em setembro, até dia 20, está positivo em R$ 4,375 bilhões, conforme dados da B3.

Este é o melhor saldo mensal desde os R$ 6,244 bilhões de janeiro. No ano, o saldo acumulado pelos investidores externos em ações brasileiras é de R$ 15,359 bilhões, superando os R$ 14,325 bilhões do ano passado.

A entrada de estrangeiros deu fôlego para o Índice Bovespa superar o recorde nominal de pontos de maio de 2008, ultrapassando os 76 mil pontos nesta semana.

No ano, o índice acumula ganho de 25,5% em reais e de 30,5% em dólar, que é o ganho obtivo pelos estrangeiros.

Apesar da alta, porém, o índice ainda está longe do recorde se for considerada a inflação do período, que levaria o indicador para 127 mil pontos.

Além da alta do índice, os estrangeiros ajudaram a aumentar o volume negociado na bolsa brasileira, de R$ 8,760 bilhões em agosto para R$ 10,461 bilhões em setembro, um aumento de 19,4%.

No ano, a média está em R$ 8,275 bilhões, 11,6% acima do volume médio do ano passado.

Também a média de negócios aumentou, de 962 mil para 1,121 milhão de operações por dia, 16,5% mais.

Na média do ano, porém, o volume de operações está em 982.849, 0,2% apenas acima do ano passado.

Os estrangeiros respondem por 46,9% do volume negociado com ações na B3, o que explica seu impacto sobre os volumes e sobre as cotações.

Mas essa fatia vem caindo, de 50,1% em junho para 46,9% em julho, 48,4% em agosto e 46,9% agora. Na média do ano, os estrangeiros movimentaram 49,6% do volume de ações. Ou seja, de casa R$ 100 negociados, R$ 49,60 era de estrangeiros.

Quem ganhou espaço dos estrangeiros foram os fundos de pensão e investidores institucionais, que passaram de uma média de 26,9% no ano para 28,3% em setembro.

As pessoas físicas também aumentaram sua presença, de 17% na média do ano para 18,6% em setembro.

