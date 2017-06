Entrada de dólares supera saída em US$ 11,48 bi até junho, diz BC

Brasília – O fluxo cambial do ano até 2 de junho ficou positivo em US$ 11,482 bilhões, informou nesta quarta-feira, 7, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 6,914 bilhões.

A saída líquida de dólares pelo canal financeiro neste ano até 2 de junho foi de US$ 16,126 bilhões. Esse resultado é fruto de entradas no valor de US$ 214,996 bilhões e de envios no total de US$ 231,121 bilhões.

Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Já no comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 27,608 bilhões, com importações de US$ 55,515 bilhões e exportações de US$ 83,123 bilhões.

Nas exportações estão incluídos US$ 12,635 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 22,915 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 47,573 bilhões em outras entradas.

Maio

Depois de registrar entradas líquidas de US$ 9,066 bilhões em abril, o fluxo cambial do País registrou novo resultado positivo em maio, de US$ 744 milhões, informou o Banco Central.

A saída líquida de dólares pelo canal financeiro em maio foi de US$ 5,222 bilhões, resultado de aportes no valor de US$ 42,940 bilhões e de retiradas no total de US$ 48,162 bilhões.

Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, por outro lado, o saldo de maio ficou positivo em US$ 5,965 bilhões, com importações de US$ 12,068 bilhões e exportações de US$ 18,033 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,723 bilhões em ACC, US$ 3,666 bilhões em PA e US$ 11,644 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da semana passada (de 29 de maio a 2 de junho) ficou negativo em US$ 318 milhões, informou o Banco Central.

Considerando toda a semana, a retirada líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 2,158 bilhões, resultado de entradas no valor de US$ 8,630 bilhões e de envios no total de US$ 10,788 bilhões.

Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 1,840 bilhão no período, com importações de US$ 2,493 bilhões e exportações de US$ 4,334 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 652 milhões em ACC, US$ 1,075 bilhão em PA e US$ 2,607 bilhões em outras entradas.