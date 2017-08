Entenda o que são small caps

Small caps são ações de empresas cujo valor de mercado é mais modesto quando comparado ao de uma empresa de grande porte. Elas também podem ser chamadas de ações de terceira linha.

Em geral, esses papéis têm baixa liquidez na Bolsa — o que os torna suscetíveis a oscilações bruscas de preço –, mas um grande potencial de valorização. Seus volumes de negociação costumam ser baixos.

Em momentos de crises internacionais, as small caps ganham destaque entre os investidores, principalmente por dependerem mais do mercado interno do que do externo.

Uma das formas de acompanhar o desempenho de tais papéis é pelo Índice Small Cap (SMLL). Criado há 12 anos, esse índice reúne ações e units de empresas com baixo valor de capitalização como Alliar, Alpargatas, Magazine Luiza, Minerva, B2W, Gol e Via Varejo. A lista completa pode ser visualizada no site da B3.

De janeiro a meados de agosto deste ano, o índice acumulava ganhos na casa dos 30%. No mesmo período, o Ibovespa tinha alta acumulada de 14%.