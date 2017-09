Eneva divulga lista de participantes da oferta de ações

São Paulo – A Eneva divulgou a lista completa das instituições financeiras que participarão da oferta subsequente de ações (“follow on”). O coordenador líder será o BTG Pactual e os coordenadores serão Itaú BBA, Goldman Sachs, Bradesco BBI, Citi e Santander.

No exterior, os agentes de colocação serão pelo BTG Pactual, US Capital LLC, Itau BBA USA Securities, Goldman Sachs & Co, Bradesco Securities, Citigroup Global Markets e Santander Investment Securities.

A oferta primária será de 75.862.069 ações. A companhia prevê ainda lotes adicional e suplementar, com ações vendidas por atuais acionistas (oferta secundária), no total de 26.551.723 ações ON. O preço ficará entre R$ 13,00 e R$ 16,00.

Nesta segunda-feira, 25, se inicia o período de reserva da oferta prioritária e de varejo. O encerramento do processo de “bookbuilding” e consequente fixação do preço da oferta acontece no dia 5 de outubro. As ações começam a ser negociadas na B3 no dia 9 de outubro e o anúncio de encerramento sai no dia 6 de abril de 2018.