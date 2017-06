Empresas seguem com planos de IPO apesar de crise política

São Paulo – Mesmo com a atual crise política no país, grandes empresas brasileiras seguem se preparando para captar recursos no mercado por meio de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disse nesta quarta-feira o presidente-executivo da B3, Gilson Finkelsztain.

“A percepção no mercado é de que o atual momento é uma transição para um período de maior estabilidade mais adiante”, disse o executivo durante palestra a profissionais de relações com investidores.

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Leonardo Gomes Pereira, disse no mesmo evento que os mercados de capitais não vão se desenvolver no Brasil enquanto houver bancos oficiais dando dinheiro subsidiado para quem não precisa.