Empresas na Bovespa perdem R$219 bi em valor de mercado

São Paulo – O valor de mercado das empresas listadas na bolsa paulista diminuiu em 219 bilhões de reais nesta quinta-feira, após denúncias de que o presidente Michel Temer teria dado aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, segundo dados da Economatica.

Consideradas apenas as empresas do Ibovespa, índice de referência da B3, perdeu 195,8 bilhões de reais em valor de mercado, segundo a Economatica.

O Ibovespa caiu 8,8 por cento, maior perda diária desde outubro de 2008, fechando aos 61.597 pontos. Com isso, o índice anulou parte dos ganhos acumulados no ano até a véspera, de 12,14 por cento, que reduziu para 2,27 por cento.

A Petrobras registrou a maior perda em valor de mercado, com 27,4 bilhões de reais. No pregão, as ações PN da petroleira caíram 15,76 por cento, enquanto as ON perderam 11,37 por cento.

A segunda maior perda em valor de mercado no pregão foi Itaú Unibanco, de 26,7 bilhões de reais, após o papel cair 12,05 por cento.