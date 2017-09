Empresa criadora do Angry Birds entra na Bolsa de Helsinque

A Rovio, empresa que criou o popular jogo Angry Birds, entrou nesta segunda-feira na Bolsa de Helsinque, o que elevou o valor da empresa finlandesa a quase 900 milhões de euros.

A companhia disponibilizará ao mercado 37 milhões de ações a um preço de entre 10,25 e 11,50 euros por título.

A meta é arrecadar 30 milhões de euros em novas ações, enquanto os atuais acionistas, entre eles a holding holandesa Trema International (69% do capital), também colocarão no mercado parte de seus títulos.

A oferta, válida até 26 de setembro, está aberta aos investidores privados da Finlândia, Suécia e Dinamarca, assim como aos investidores institucionais da Finlândia e do exterior.

Após uma forte queda nas vendas e demissões em 2014 e 2015, a empresa optou pela diversificação com o filme Angry Birds (2016), produzido pela Sony Entertainment, um sucesso que arrecadou 350 milhões de dólares em todo o mundo.

No primeiro trimestre de 2017, o faturamento da Rovio aumentou 94% na comparação com o mesmo período do ano anterior, a 152,6 milhões de euros, com um resultado líquido de 13,3 milhões de euros.

A Rovio também administra parques temáticos do Angry Birds em vários países e publica livros com os personagens.

Os jogos eletrônicos têm uma média de 80 milhões de jogadores ativos por mês e de 11 milhões por dia.