Embraer confirma oferta de US$ 750 mi de títulos de dívida

São Paulo – A Embraer anunciou nesta quinta-feira ter fixado na véspera remuneração anual de 5,4 por cento na oferta de 750 milhões de dólares em títulos de dívida para 2027, emitidos por sua subsidiária integral Embraer Netherlands Finance B.V.

De acordo com comunicado ao mercado, as notas terão taxa de juros (cupom) de 5,4 por cento ao ano a ser paga semestralmente. Elas terão vencimento em 1º de fevereiro de 2027 e serão emitidas e vendidas a 100 por cento do valor principal.

A Embraer disse que as notas serão “total e incondicionalmente” garantidas pela companhia e que utilizará os recursos líquidos para fins corporativos em geral.