Embraer +5%; Wiser Educação…

Bolsa: dia de alta

Apesar da tensão política, o Ibovespa subiu 0,63% nesta segunda-feira impulsionado pelo minério de ferro e por notícias corporativas. As ações da fabricante de aviões Embraer subiram 5% — a maior alta do dia. Em entrevista à Bloomberg, o presidente da companhia afirmou que vê potencial para 600 encomendas na International Paris Air Show, evento que reúne as gigantes do setor aéreo na França nesta semana. As ações ordinárias da mineradora Vale subiram 3%, seguindo a alta de 1,94% do minério de ferro. Já do lado negativo, os papéis da companhia de alimentos JBS caíram 3,9%, o pior desempenho do dia. A queda aconteceu após a notícia da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, de que aliados do presidente Temer têm dossiê jurídico para pedir a anulação da delação da J&F, holding que controla a JBS.

_

Wiser Educação

O grupo de idiomas Wise Up anunciou nesta segunda-feira a aquisição de 100% da rede Number One e a criação de uma holding chamada Wiser Educação, que pretende fazer novas aquisições no setor. Os negócios acontecem após a compra de uma fatia de 35% da Wise Up pelo empresário Carlos Wizard Martins, anunciada há pouco mais de um mês. De acordo com o outro sócio da Wise Up, o empresário Flávio Augusto da Silva, está sendo organizada a estruturação societária da holding, que atualmente está em conversas para a aquisição de outras duas empresas. O grupo Wiser Educação começa a operar com 455 escolas e a meta é alcançar 1.000 unidades até 2020. Além da Number One, o portfólio da holding tem as marcas Wise Up e You Move. A Number One é uma rede de escolas de idiomas criada em 1972 em Belo horizonte. Atualmente, a rede tem 135 unidades e um faturamento de 102,5 milhões de reais. O valor da aquisição não foi revelado.

_

Wow pede recuperação judicial

A Wow Nutrition, dona da marca de sucos Sufresh e dos chás Feel Good, entrou com pedido de recuperação judicial no valor de 392,3 milhões de reais. O pedido acontece após a decisão da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que bloqueou, no dia 1º de junho, a emissão de notas fiscais da companhia, impedindo seu funcionamento. “Como sequência a esse bloqueio, não houve opção senão pedir a recuperação judicial, de forma a prosseguir com as operações da Wow”, informou a companhia. A companhia também sofreu nos últimos dois anos com a queda do mercado de néctares de frutas. A Wow é alvo de dois pedidos de falência, propostos pelas suas fornecedoras Embanor Embalagens e Farmaplast Indústria.

_

BNDES financia projetos eólicos

O BNDES, maior banco de fomento do país, aprovou o financiamento de 1 bilhão de reais para a construção de três complexos eólicos das empresas EDF, Enel e Aliança Energia (joint venture da companhia de energia Cemig e da mineradora Vale). Os projetos, que ficarão nos estados da Bahia e do Ceará, somaram 311,3 megawatts de potência.