Em três dias, Banrisul vê seu valor na Bolsa quase dobrar

São Paulo — Nas últimas três sessões na Bolsa, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) viu seu valor de mercado passar de R$5,6 bilhões para R$10,4 bilhões, de acordo com cálculos da consultoria Economatica.

A forte valorização das ações nos últimos dias foi motivada pela notícia de que o banco está na lista de ativos que o governo do Rio Grande do Sul pretende vender para melhorar a situação do Estado. De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico, veiculada na última quinta-feira (26), o socorro financeiro do governo federal estaria condicionado à privatização do banco gaúcho.

No mesmo dia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que a venda do Banrisul faz parte das discussões entre sua equipe e o governo gaúcho, mas que a possibilidade ainda é analisada.

De quinta-feira até o fechamento de ontem, os papéis preferenciais da companhia dispararam 19%, enquanto o Ibovespa registrou queda de 2,3%. Em 2017, as ações do Banrisul acumulam alta de pouco mais de 50%. Atualmente, os papéis são cotados na casa dos 15 reais.