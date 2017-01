Em 3 dias deste ano, estrangeiros injetaram R$ 904 mi na Bovespa

Arena do Pavini

Por Arena do Pavini

Os estrangeiros compraram liquidamente na Bovespa R$ 904 milhões em ações brasileiras a mais do que venderam neste ano, até dia 4. Os dados são da BM&FBovespa e mostram uma reversão em relação aos dois meses anteriores.

Em novembro, os estrangeiros tiraram da bolsa brasileira R$ 2,845 bilhões e, em dezembro, mais R$ 688 milhões, o que fez o ano passado terminar com um saldo ainda positivo de R$ 14,325 bilhões.

A entrada razoável de recursos de estrangeiros garantiu a alta do índice Bovespa, de 2,4% neste ano, mas não foi suficiente para manter a fatia de participação desses investidores no mercado.

Em janeiro, os estrangeiros respondem por 49,2% dos negócios, ante 50,9% em dezembro e 52,3% na média de 2016. Quem está aparecendo neste mês são as pessoas físicas, que respondem por 18,8% do volume negociado de janeiro, ante 14,5% em dezembro e 17% na média do ano passado.

A explicação pode ser a queda no volume total negociado, de R$ 5,571 bilhões por dia neste mês, 30% abaixo dos R$ 7,950 bilhões de dezembro e 25% abaixo da média do ano passado, de R$ 7,416 bilhões.

Já os investidores institucionais respondem por 26,3% do volume deste mês, menos que os 27,5% de dezembro, mas acima da média do ano passado, de 24,9%.