Eletrobras sobe na B3 com plano de aposentadoria voluntária

São Paulo – As ações da Eletrobras abriram o pregão em alta na manhã desta terça-feira. Os papéis preferenciais da companhia subiam 4,57% e os ordinários, 6,21%.

Em comunicado enviado ao mercado, a estatal comunicou que lançou um plano de aposentadoria para até 4.607 empregados.

O plano, que está sendo implantado simultaneamente na holding e nas empresas Eletrobras CGTEE, Cepel, Chesf, Eletronuclear, Eletronorte, Eletropar, Eletrosul e Furnas, faz parte do Plano Diretor de Negócios e Gestão para o período 2017-21.

As adesões voluntárias ao programa de aposentadoria voluntária foram dividas em dois períodos, sendo o primeiro até o dia 30 de junho, enquanto o segundo ocorrerá entre 10 e 31 de julho. Os desligamentos ocorrerão entre junho e dezembro de 2017.

São considerados elegíveis ao plano empregados com idade igual ou superior a 55 anos e com pelo menos dez anos de vínculo empregatício com a empresa, no momento do desligamento, que sejam aposentados pela previdência oficial ou em condições de aposentadoria pela previdência oficial até a data de desligamento, de acordo com as regras atuais do INSS.

Além disso, também são elegíveis empregados reintegrados e anistiados à empresa por meio da Comissão Especial Interministerial, conforme estabelecido por lei. Nesse caso, não há exigência de tempo mínimo de empresa, idade mínima ou obrigatoriedade de ser aposentado ou aposentável.