Eleição francesa impulsiona ações dos EUA; Nasdaq bate recorde

Nova York – As ações dos Estados Unidos subiram nesta segunda-feira, acompanhando a alta que dominou os mercados asiáticos e europeus, depois que o candidato centrista e favorito do mercado Emmanuel Macron venceu o primeiro turno da eleição presidencial francesa.

O índice Dow Jones subiu 1,05 por cento, a 20.763 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 1,08 por cento, a 2.374 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,24 por cento, a 5.983 pontos.

É esperado que Macron, defensor da União Europeia, vença a rival de extrema-direita Marine Le Pen no segundo turno, em 7 de maio, de acordo com as pesquisas divulgadas.

“Isso alivia a preocupação de que teríamos que navegar por uma saída francesa da União Européia”, disse Brian Jacobsen, estrategista-chefe da Wells Fargo Funds Management em Menomonee Falls, Wisconsin.

Os bancos europeus subiram 7,4 por cento, enquanto os bancos no S&P 500 avançaram 2,8 por cento.

Os investidores norte-americanos também estão se preparando para a semana de balanços mais movimentada em pelo menos uma década, com mais de 190 integrantes do S&P 500, incluindo os pesos pesados Alphabet e Microsoft, divulgando os resultados nesta semana.

Das 100 empresas do S&P 500 que divulgaram os resultados até agora, 77 por cento superaram as expectativas de lucro, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S. Isso ajudou a aumentar as estimativas de crescimento de lucro para 11 por cento, ante 10 por cento no início da temporada de resultados.