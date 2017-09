Doria x PSDB e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (04) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Doria recusa disputar prévias com Alckmin e pode deixar PSDB. Em entrevista ao jornal Estado de S.Paulo, o presidenciável assumiu que continuará no partido só “até alguma circunstância o impedir disso”. Para o prefeito de SP, as pesquisas de intenção de voto é que mostrarão quem será o candidato tucano a concorrer no Palácio do Planalto em 2018.

EXAME Fórum: um evento para planejar o ano de 2018. Nesta segunda-feira (04), acontece um dos mais tradicionais eventos de discussão política e econômica do país. Com a presença de Geraldo Alckmin, João Doria e Rodrigo Maia, o evento discutirá o cenário do próximo ano, tendo em vista, sobretudo, as eleições presidenciáveis.

Novo teste nuclear da Coreia do Norte provoca terremoto. Na tarde desse último domingo (03), o regime de Kim Jong-un, realizou um novo teste atômico, que desencadeou em um tremor de 5,7 graus de magnitude sentido na província de Hamgyong do Norte, no nordeste do país e fronteiriça com a China.

Joesley cita Serra, Palocci e Mantega em novos documentos de delação. Empresário relata que políticos sofreram “pressão” para forçar BNDES a dar aval para financiamento de fábrica de celulose da Eldorado, no Estado do Mato Grosso do Sul.

PIB per capta fica estável e sinaliza fim do ciclo do empobrecimento. O índice, que corresponde ao padrão de vida do brasileiro, segundo o jornal Valor Econômico, foi acompanhado por fatores favoráveis à sensação de bem-estar, como inflação baixa, renda em alta e sinais positivos do emprego.

Temer mantém agenda mesmo sob ameaça de nova denúncia de Janot. O presidente cogitou desmarcar suas reuniões na China, mas desistiu. Especulações falam que o Procurador Geral da República apresentará nova denúncia, ainda essa semana, baseada nas delações dos executivos da JBS.

Política e mundo

China anuncia fundo de R$ 250 milhões para comércio no BRICS. Segundo o presidente Xi Jinping, o objetivo é incentivar a integração econômica entre os cinco membros do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Planalto diz que Funaro é criminoso notório e perigoso. Segundo a nota, o presidente Michel Temer se resguarda o direito de não comentar “ficções e invenções” diante da expectativa de que a delação de Funaro. O Planalto também chamou Joesley de “grampeador-geral da República”.

Defesa de Temer pede suspeição de Janot ao plenário do STF. O advogado Antônio Mariz reafirma que, nos casos envolvendo o presidente, Janot extrapola os “limites constitucionais e legais inerentes ao cargo que ocupa”.

Acordo de recuperação com Rio deve ser assinado nesta terça. O ministro Henrique Meirelles atestou que o estado atendeu todas as condições de exigibilidade e está apto a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal.

Municípios querem ressarcimento após tragédia de Mariana. Uma carta com a posição dos prefeitos será encaminhada ao Ministério Público Federal. Eles avaliam que os anseios dos municípios não foram atendidos.

Investigadores têm rascunho de carta sobre demissão de Comey. A carta escrita pelo presidente Donald Trump, que nunca foi entregue, estabelecia uma justificativa para demitir o então diretor do FBI.

Enquanto você desligou…

ANS suspende vendas de 41 planos de saúde. A medida decorre de reclamações de usuários feitas no segundo trimestre do ano em relação à cobertura assistencial.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus. A China divulga o PMI de Serviços Caixin de agosto. Nos Estados Unidos é feriado do Dia do Trabalho.