Dona da Riachuelo aumenta lucro em 900% e ações disparam

São Paulo — As ações da Guararapes, dona das Lojas Riachuelo, chegaram a subir 9% nesta terça-feira, depois que a empresa divulgou um aumento de 900% no lucro líquido no primeiro trimestre deste ano.

Por volta das 15h, os papéis subiam 6,12%, negociados a 104 reais cada um.

De janeiro a março, a companhia lucrou 110,57 milhões de reais, ante 11,05 milhões de reais no mesmo período de 2016. O desempenho, segundo a Guararapes, foi influenciado por alguns fatores como aumento de 4% nas vendas em mesmas lojas, o crescimento da margem bruta em quase 2 pontos percentuais e o controle de despesas operacionais.

O que mais favoreceu a empresa, no entanto, foi a reversão de provisão referente à exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS/Cofins, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema. Sem esse efeito, diz a Guararapes, o lucro líquido seria de 39,6 milhões de reais no período.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu 271,6 milhões de reais nos primeiros três meses do ano, aumento de 226% ante igual período de 2016. A receita líquida chegou a 1,269 bilhão de reais, montante 4,6% mais alto que o dos mesmos meses do ano anterior.