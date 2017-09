Dona da Decolar.com realiza primeiro IPO da Argentina em 2017

Buenos Aires – A empresa de viagens on-line Despegar.com atingiu a meta de levantar US$ 332 milhões na primeira oferta pública inicial internacional de uma empresa argentina em mais de 16 meses.

A empresa de reservas on-line com sede em Buenos Aires vendeu 12,77 milhões de ações a US$ 26 cada, fixando o preço no topo de sua faixa neste que foi apenas o terceiro IPO desde que Mauricio Macri assumiu a presidência da Argentina, em 2015.

A empresa, que opera sob a marca Despegar na maior parte da América Latina e como Decolar no Brasil, vende passagens aéreas, pacotes de viagens, reservas em hotéis e outros produtos relacionados. As ações começam a ser negociadas nesta quarta-feira na Bolsa de Valores de Nova York com a sigla “DESP”.

O hedge fund Tiger Global Management, que tem entre suas maiores apostas de longo prazo ações de empresas de varejo on-line como Priceline Group e Amazon.com, é o principal acionista da Despegar e detinha participação majoritária na empresa antes da oferta. As outras duas maiores acionistas são a parceira on-line Expedia e a firma de private equity General Atlantic Partners.

O interesse no mercado de ações da Argentina está ganhando impulso. Desde que Macri assumiu a presidência, o Grupo Supervielle encerrou dois anos de seca de ofertas públicas iniciais em Nova York e Buenos Aires em maio de 2016 e a empresa de confeitaria Havanna Holding passou a negociar ações localmente um mês depois.

Outras instituições estão recorrendo aos mercados de ações para captar fundos, por exemplo os três maiores bancos da Argentina, que concluíram ofertas subsequentes de ações em Nova York neste ano.

Além da Despegar, a empresa de cimento Loma Negra Cia Industrial Argentina e a empresa de agronegócios Molino Cañuelas enviaram avisos de intenção de venda de ações em IPO à SEC.