Dólar termina praticamente estável em sessão de giro fraco

O dólar terminou com leve queda ante o real nesta terça-feira, num dia marcado novamente por baixa liquidez em meio às festas de final de ano, mesmo com a volta dos mercados financeiros norte-americanos.

O dólar recuou 0,05 por cento, a 3,2736 reais na venda. Na véspera, o dólar já havia subido 0,17 por cento.

Na mínima, a moeda marcou 3,2696 reais e, na máxima, 3,2912 reais. O dólar futuro operava com baixa de cerca de 0,10 por cento.

“O mercado ficou parado nesta sessão, morno”, comentou um operador de câmbio de uma corretora nacional.

Isso apesar da volta do investidor norte-americano. Na véspera, os mercados nos Estados Unidos estiveram fechados pelo feriado do Natal.

“(O volume) foi melhor com a volta do mercado norte-americano, mas bem abaixo da média. E isso deve se repetir no restante da semana”, afirmou o operador Cleber Alessie Machado, da corretora H.Commcor.

O dólar trabalhou sem tendência definida, a exemplo do que acontecia ante outras divisas no exterior, justamente por causa da agenda esvaziada.

O Banco Central não anunciou qualquer tipo de intervenção no mercado para esta sessão. A última atuação do BC aconteceu em 13 de dezembro.