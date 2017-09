Dólar termina em leve baixa com ingresso de recursos

São Paulo – O dólar terminou a sexta-feira com leve baixa ante o real, influenciado pelo ingresso de recursos no país, após uma sessão predominantemente em alta em sintonia com o comportamento de divisas de emergentes no exterior.

O dólar recuou 0,03 por cento, a 3,1147 reais na venda, acumulando alta de 0,65 por cento na semana.

Na mínima, a moeda marcou 3,1133 reais e, na máxima, 3,1332 reais. O dólar futuro tinha leve queda de 0,15 por cento.

“Vimos ingresso de recursos para bolsa de valores e isso fez a moeda perder força”, justificou o diretor da mesa de câmbio da corretora MultiMoney, Durval Correa.

Na maior parte da sessão, a moeda acompanhou de perto o desempenho do dólar ante divisas emergentes como os pesos chileno e a lira turca, predominantemente em alta.

Influenciaram as cotações os dados mistos sobre a economia norte-americana. Logo cedo, os dados de venda no varejo mostraram queda inesperada em agosto, e a produção industrial no mês passado recuou 0,9 por cento, ante projeção de alta de 0,1 por cento.

Por outro lado, o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, divulgado mais tarde, superou as previsões em setembro.

Internamente, os investidores seguiram cautelosos em relação ao cenário político, um dia depois de o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ter feito a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

“Assim como a primeira, acreditamos que a denúncia será barrada. O efeito negativo se daria através de certo atraso da tramitação de reformas, por exemplo. Na Câmara, espera-se que ao menos 20 a 30 dias sejam gastos com isso”, justificou a corretora Guide em relatório.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional –equivalentes à venda futura de dólares– no primeiro leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, foram rolados 600 milhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.