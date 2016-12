Dólar termina em alta ante real a R$3,28

O dólar terminou a quarta-feira em alta ante o real, com fluxo comprador em dia de volume baixo se sobrepondo à notícia de que o presidente Michel Temer vai vetar parcialmente o projeto de lei que trata da dívida dos Estados com a União.

O dólar avançou 0,21 por cento, a 3,2805 reais na venda. Na mínima, a moeda registrou 3,2622 reais e, na máxima, 3,2971 reais. O dólar futuro subia 0,23 por cento nesta tarde.

“Houve um fluxo de compra de dólares, sobretudo após a formação da Ptax de hoje”, disse o superintendente da Correparti Corretora, Ricardo Gomes da Silva.

O movimento acabou ofuscando a confirmação de que Temer vai, de fato, vetar parcialmente o projeto de renegociação das dívidas dos Estados com a União, aprovado pelo Congresso.

O Ministério da Fazenda informou que está trabalhando para encontrar uma solução que dê instrumentos aos ajustes fiscais dos Estados.

“A notícia é positiva e, mesmo que haja algum ruído, a questão é saber qual será o efeito deste ruído. Hoje, não está havendo esse ruído. O volume está muito baixo”, considerou o operador da H.Commcor, Cleber Alessie Machado.

Alguns profissionais avaliaram que, apesar do veto, o governo pode não enfrentar revide no Congresso.

Mais cedo, um operador de uma corretora de câmbio nacional ponderou que não deveriam haver sequelas para o governo. “Os Estados estão quebrados e a promessa de ajuda, mesmo com contrapartidas, é melhor do que brigar com o governo. É positivo e acho que os Estados vão aceitar.”

À medida que o ano vai se encaminhando para o final, o volume tem sido cada vez mais enxuto, o que favorece que poucas operações exacerbem as movimentações da moeda.

“Já estamos em ritmo de parar, muitas empresas já deram folgas, o volume deve ser ainda mais fraco nesta sessão”, disse mais cedo o sócio da Omnix Corretora Vanderlei Muniz.

O Banco Central não anunciou nenhuma atuação no mercado de câmbio nesta sessão. A última intervenção aconteceu em 13 de dezembro.