Dólar tem leves oscilações ante real na abertura de olho nos EUA

São Paulo – O dólar abriu a sexta-feira com leves oscilações ante o real, mas os investidores devem aguardar os números do relatório do mercado de trabalho norte-americano, ainda pela manhã, para definir tendência para o dia.

Como pano de fundo, os desdobramentos da crise política que atingiu o governo Michel Temer também serão monitorados e alguma posição defensiva pode ser montada para o julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral na próxima semana.

Às 9:04, o dólar recuava 0,08 por cento, a 3,2440 reais na venda, depois de ter encerrado a véspera em alta de 0,32 por cento, a 3,2467 reais. O dólar futuro estava praticamente estável.

O BC não anunciou qualquer intervenção para o mercado de câmbio para esta sessão, por ora. Em julho, vencem 6,939 bilhões de dólares em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.